ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية إلى 1595 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية إلى 1595 حالة حتى صباح اليوم الخميس، بحسب ما أعلنته السلطات الصحية الكورية الجنوبية.

وقالت الصحة الكورية الجنوبية إنه تم تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1595 حالة في كوريا الجنوبية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وبحسب السلطات الكورية الجنوبية، ارتفع عدد الوفيات من الفيروس في البلاد إلى 12 حالة وفاة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الخميس، بينما بلغ عدد المرضى الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم 24 شخصا بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

وأكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تخطى عدد الأشخاص الخاضعين لاختبارات الفيروس 57 ألف شخص، ليصل إلى 56395 شخصا، وجاءت نتائجها لـ35298 شخصا سلبية، وينتظر 21097 شخصا آخرين النتائج حاليا.

وأشارت السلطات الصحية إلى أنه بحسب المناطق، تم اكتشاف 307 حالات في مدينة ديغو و4 حالات في إقليم كيونغ سانغ الشمالي، و6 حالات في سيئول و3 حالات في ديجون، وحالتين في أولسان و4 حالات في إقليمي كيونغ-كي، وحالتين في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي و4 حالات في إقليم تشيونغ تشيونغ الجنوبي وحالتين في إقليم كيونغ سانغ الجنوبي.

ولفتت الصحة الكورية الجنوبية إلى تجاوز العدد التراكمي للمصابيين المؤكدين بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينة ديغو عتبة ألف وصولا إلى 1017 مصابا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة شينتشونجي ومستشفى ديه نام في بلدة تشونغ دو، 597 حالة و114 حالة على التوالي حتى الساعة 9:00 صباح يوم أمس 26.

وتجري السلطات الصحية التحقيقات في كيفية إصابة الحالات الجديدة بالفيروس.