رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب عن مدينة قم، مجتبي ذو النور، عن إصابته بفيروس كورونا الجديد.

طهران – سبوتنيك. وكتب ذو النور على موقع "انستغرام"، اليوم الخميس "أنا الآن في الحجر الصحي وأتمنى أن يتم القضاء على هذا الفيروس قريبًا بمقاومة الشعب الإيراني وجهود السلطات".