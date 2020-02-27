وصول حالات كورونا في إنجلترا إلى 15

ارتفعت، صباح اليوم الخميس، حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا إلى 15 حالة.

وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أنه تم اكتشاف حالتين جديدتين، اليوم، في إنجلترا، وتم نقلهما إلى مراكز عدوى متخصصة تابعة لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 15 حالة، بعد اكتشاف الحالتين الجديدتين.

وكانت السلطات البريطانية أعلنت، في 31 يناير/ كانون الثاني، الماضي عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا لشخصين من نفس العائلة، وهي أول حالة من هذا النوع في بريطانيا.

وقال كريس وايت، كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا: "يتلقى المرضى رعاية خاصة من خدمات الصحة الوطنية، ونحن نستخدم إجراءات مجربة ومختبرة لمكافحة العدوى لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف: "إن الفيروس معد جيدًا، ويستخدم لإدارة العدوى، ونحن نعمل بالفعل بسرعة لتحديد أي جهة تم التعامل معها من قبل المرضى، لمنع المزيد من الانتشار".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان وعزل هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة، اليوم الخميس، فإن إجمالي المصابين بالفيروس في العالم وصل إلى 82168 شخصا، منذ انتشاره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبلغ عدد حالات الوفيات 2801، وعدد المتعافين 32897 شخصا.