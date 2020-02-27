رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى إغلاق مؤقت للمدارس العامة بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، إن الحكومة ستطلب من جميع المدارس الابتدائية والثانوية أن تغلق أبوابها في الفترة من 2 مارس/آذار حتى عطلة الربيع، والتي عادة ما تكون في نهاية الشهر ذاته.

جاء ذلك في سياق حديث شينزو آبي في اجتماع الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة "أ ف ب".

في السياق ذاته، أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس، أن رجلا في الثمانينات من العمر توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويسكن الرجل في جزيرة هوكايدو، أقصى شمالي اليابان، وبهذا يرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في اليابان إلى 8 حالات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ودعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الحكومة إلى تأجيل الأحداث الرياضية والثقافية الوطنية الكبرى لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

واعتمدت الحكومة اليابانية برنامجًا لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي ينص، على ضرورة بقاء الأشخاص المصابين بأعراض خفيفة في المنزل حتى يعالج الأطباء المرضى المصابين بأمراض خطيرة في المستشفيات.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".