احتجاز 4 ملايين دولار تم تحويلها من إيران إلى غزة

وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمرا باحتجاز 4 ملايين دولار تم إرسالها من إيران إلى قطاع غزة.

وتضمنت الوثيقة التي وقعها وزير الدفاع، اتهاما لشركة المدائن للصرافة في غزة، التي يملكها رجل الأعمال المحلي زهير شمالة وعائلته.

وصدر بيان عن الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الإسرائيلية قيل فيه إن "هذه الأموال، تأتي من الحكومة الإيرانية التي تعمل ضد دولة إسرائيل، وهي مخصصة لتطوير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، بما في ذلك إنتاج الأسلحة والمدفوعات لنشطاء المنظمة".

وقالت الوزارة في بيان إن قرار بينيت يفتح المجال أمام المنظمات المالية الدولية لفرض عقوبات على الأنشطة المالية لشمالة في بلدان أخرى، بما في ذلك تقييد تنقلاته هو وأفراد أسرته.

وتم الإعلان عن البيانات، التي تم على أساسها توقيع الأمر، من قبل مخابرات الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الدفاع.