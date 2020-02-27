المرشد الأعلى الإيراني يجتمع بوزير الصحة والأطباء ويبلغهم رسالة خاصة

قدم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الشكر لوزير الصحة ومنتسبي الوزارة والأطباء والممرضين والكادر الطبي ومجموعة المعنيين بالطب، في "مواجهة فيروس كورونا ومكافحته"، قائلا: "لقد رفعتم قيمة العمل الطبي".

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الموقع الإعلامي لمكتب المرشد، أن خامنئي ولدى استقباله رئيس منتدى العلوم الطبية، أعرب عن "شكره الجزيل لوزارة الصحة ومساعدي الوزير والأطباء والممرضين والكادر الطبي والمجموعة الطبية المعنية في البلاد بمواجهة فيروس كورونا ومكافحته "، وقال: "إن هذه الجهود قيّمة للغاية، وقد رفعت مكانة شريحة الأطباء والممرضين في المجتمع، وسيتبعها الأجر والثواب الإلهي".

وأضاف: "لقد رتبت هذا اللقاء اليوم مع الدكتور مرندي رئيس منتدى العلوم الطبية، لكي أعرب عن شكري من صميم القلب، وكنت أود أن أعرب عن شكري لجميع الأخوة والأخوات الأطباء والممرضين والكادر الطبي".

وتابع: "إن عملكم قيّم للغاية وقد رفع قيمة شريحة الأطباء والممرضين في المجتمع"، معربا عن "أمله بأن لا يستغرق هذا العمل البارز والجسيم الكثير من الوقت، وأن يتم القضاء على هذا الفيروس المشؤوم".