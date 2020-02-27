ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران إلى 26

أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245.

وقال جهانبور لوكالة "إيرنا"، إنه قد تم التأكد من إصابة 106 أفراد فيما توفي خلال هذه الفترة 7 أشخاص، وبالتالي فقد بلغ إجمالي عدد المصابين 245 والمتوفين 26 بسبب الفيروس.

وأوضح جهانبور أن المصابين الجدد يتواجدون في المناطق التالية، 38 في طهران، 23 في كيلان، 8 في اصفهان، 7 في قم، 7 في مازندران، 5 في اردبيل، 3 في البرز، 3 في سمنان، 3 في لرستان، 2 في كرمانشاه، 2 في اذربيجان الشرقية، 1 في همدان، 1 في خراسان الرضوية، 1 في كردستان، 1 في يزد، 1 في اذربيجان الغربية.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.

كما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة .

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليما، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 2744 شخصا.

وسجل إقليم هوبي الواقع في وسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 409 حالة إصابة جديدة في 26 فبراير، ووفاة 26 حالة.