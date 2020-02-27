تركيا: جيشنا جاهر لتنفيذ مهامه في إدلب عند انتهاء مهلة انسحاب الجيش السوري

أكد المتحدث باسم حزب االعدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، أن جيش بلاده "استكمل استعدادته للقيام بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لقوات النظام السوري من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب".

وقال أجليك في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "الاستعدادات استكملت وقواتنا المسلحة ستقوم بمهمتها عندما تنتهي المهلة المحددة للنظام من أجل الانسحاب إلى الخطوط المحددة (حدود اتفاق سوتشي)".

وأضاف المسؤول التركي: "تركيا لن تقبل فرض النظام السوري أمراً واقعاً في إدلب برفضه الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، ويجب أن لا تقبله روسيا أيضاً لأنه يتنافى مع اتفاق سوتشي"، مشيرا إلى أن "لقاء أردوغان وبوتين سيكون نقطة تحول بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب"، وفق وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأكد: "يمكن لأنقرة وموسكو العمل على تحديد تاريخ مناسب حول لقاء زعيمي البلدين، لكن يجب أن ينعقد هذا اللقاء في وقت قريب".

وكانت أنقرة قد منحت النظام السوري مهلة لنهاية فبراير/ شباط الجاري، للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخرا في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وإلا سيقوم جيشها بإخراج قوات النظام إلى خارج حدود اتفاق سوتشي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، أن تركيا ستتعامل مع القوات السورية إذا لم تنسحب من إدلب قبل نهاية فبراير/شباط الجاري.

وأضاف أردوغان في تصريح صحفي أن بلاده "لن تقف صامتة أمام محاصرة نقاط المراقبة التركية في إدلب السورية"، لافتًا إلى أن "أنقرة ستقوم بما يلزم إزاء ما يحدث في إدلب".