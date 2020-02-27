القضاء الألماني يحسم الجدل حول حظر ارتداء الحجاب داخل قاعات المحاكم

حسمت محكمة ألمانية، اليوم الخميس، الجدل حول حظر ارتداء الحجاب للمتدربات داخل قاعات المحاكم.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في مقرها بمدينة كارلسروهه الألمانية بأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للمتدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور، بحسب موقع "دويتشه فيله".

ويسمح في ولاية هيسن للمحجبات العمل كمتدربات في مجال القضاء، لكن الحكم الحالي يخص تمثيل القضاء أمام المحاكم والوقوف في قاعات المرافعات وأخذ الأدلة.

ويختلف الأمر من ولاية ألمانية لأخرى فيما يتعلق بحظر الحجاب في المحاكم.

ويأتي الحكم اليوم في الدعوى القضائية التي أقامتها متدربة ألمانية مغربية في ولاية هيسن أمام المحكمة الإدارية، قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

وجاء في قرار المحكمة: "إنه يجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية".

وتطبيقا لهذا الحكم، يتم السماح للمشرعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي، لكن تنفيذ الحظر ليس إجباريا بالنسبة لقضاة المحاكم.