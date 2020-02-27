صحيفة: ألمانيا تدرس إطلاق برنامج لتحفيز الاقتصاد في مواجهة كورونا

تدرس الحكومة الألمانية إطلاق برنامج تحفيز مالي حال تسبب فيروس كورونا في تعطيل قوي لاقتصاد البلاد، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية عن مسؤول حكومي، قوله: "ندرس سيناريوهات مختلفة وتدابير لتحفيز الاقتصاد الألماني".

وتابع أن هناك خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة، تعتمد على مدى وقوة انتشار الفيروس، مضيفًا: "ينبغي أن تكون الخطة جاهزة ومتاحة في غضون أيام قليلة".

وحذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، الأربعاء، من أن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

وحث شبان وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على بحث استعدادهم للوباء. وأضاف في مؤتمر صحفي: "سلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد".

وتابع: "أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للمرضى المسجلين الذين لدينا حتى الآن، حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".

فيما قالت كريستالينا جورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعا وأن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.