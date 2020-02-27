وزير الدفاع التركي: المحادثات مع الوفد الروسي حول إدلب ستتضح نتائجها خلال يومين

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المحادثات مع الوفد الروسي حول إدلب وصلت نقطة معينة.

وأضاف أكار إن نتائج المحادثات ستتضح في غضون يومين، "وسنحدد موقفنا على أساسها"، بحسب ما نشرته وكالة أنباء "الأناضول".

وأضاف وزير الدفاع التركي قائلا "توجيهات رئيسنا واضحة، نبذل جهودا كقوات مسلحة من أجل جلب السلام إلى إدلب في أقرب وقت".

ومن جهة أخرى أعلن أكار أنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك أسبر مساء الخميس.

يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قال أمس الأربعاء، إن موسكو تتوقع نتائج جيدة من المفاوضات مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية.

وأضاف بوغدانوف في مؤتمر صحفي عقده، أمس، ردا على السؤال حول التوقعات من نتائج اجتماع اليوم بين الجانبين الروسي والتركي حول إدلب: "التوقعات كما هي دائما. نتوقع نتائج جيدة".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في وقت سابق، إن الوفد الروسي سيصل يوم الأربعاء إلى أنقرة للقيام بجولة محادثات جديدة حول محافظة إدلب السورية.

ونوه أردوغان إلى أن أنقرة "لم تتلق بعد نتيجة مرضية في مفاوضاتها مع موسكو بشأن إدلب وهي مستعدة لبدء عملية عسكرية في هذه المنطقة"، السيناريو الذي وصفه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه الأسوأ.

وأكد أردوغان في تصريح له، أمس الأربعاء، بأن أنقرة تخطط "لتحرير نقاط المراقبة التركية من الحصار المفروض عليها من الجيش السوري حتى نهاية الشهر الجاري".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن تركيا غير قادرة على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل المحيطة بمحافظة إدلب السورية، على وجه الخصوص، عملية فصل المعارضة (التي لديها استعداد لحوار الحكومة السورية) عن المجموعات الإرهابية.