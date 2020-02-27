إلغاء صلاة الجمعة في طهران وعدد من المدن الإيرانية بسبب "كورونا"

أعلنت السلطات الإيرانية عدم إقامة صلاة الجمعة في طهران وعدد من المدن التي ظهر فيها فيروس كورونا، هذا الأسبوع، وبشكل مؤقت، بسحب ما أكده وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي مساء أمس.

وأوضح الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن قرارا بتعطيل المدارس سيعلن عنه مساء الجمعة للمناطق التي ظهر فيها الفيروس، كما سيتم تعطيل الجامعات لفترة أسبوع للوقاية والحد من تفشي الفيروس.

ودعت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، إلى عدم إقامة صلوات الجمعة والجماعة، ومنع أي تجمعات في البلاد إلى أجل غير مسمى، مع تسارع تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في الوزارة كيانوش جهانبور، إنه ينبغي تعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات والعزاء، إلى جانب تقييد الزيارات للمراكز الدينية والاعتكاف حتى إشعار آخر.

وأوضح أنه تم رفع عدد المختبرات التي تشخص فيروس كورونا في البلاد من مختبرين إلى 7 مختبرات، ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالي إلى 22 مختبرًا خلال الأسبوع القادم.

وتابع أن هذه الإمكانية المختبرية بالمقارنة مع الدول المماثلة، منقطعة النظير، وستلبي الحاجة حتى في ذروة المنحني البياني لتفشي فيروس "كوفيد-19".

وأعلنت السلطات الصحية في إيران اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245.