نتنياهو: نعمل أفضل من كل الدول في مكافحة كورونا

صرح رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن بلاده تعمل أفضل من كل الدول فيما يتعلق بمكافحة وباء فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها نتنياهو، عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "في إطار الجهود الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس كورونا تحدثت مع أطباء عرب إسرائيليين كبار وتأكد من أن التعليمات التي أصدرت للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها ترجمت للعربية لصالح مواطنينا العرب".

في إطار الجهود الإسرائيلية لمنع تفشي فيروس #كورونا تحدثت مع أطباء عرب إسرائيليين كبار وتأكد من أن التعليمات التي أصدرت للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها ترجمت للعربية لصالح مواطنينا العرب.



نعمل أفضل من كل الدول الأخرى فيما يخص مكافحة الفيروس. pic.twitter.com/yZXMuodU1i — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 27, 2020

في سياق متصل، قررت إسرائيل حظر دخول المسافرين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية واليابان للأسبوعين القادمين، خشية من انتشار فيروس "كورونا الجديد" في إسرائيل.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، آرييه درعي، اليوم الأحد، إن "دخول القادمين من كوريا الجنوبية واليايان سيمنع في المنافذ كافة، الجوية والبرية والبحرية".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تقرر تكثيف عمل الهيئة الخاصة في مطار (بن غوريون) الدولي، بغية التعامل مع السائحين الذين سيحظر عليهم دخول البلاد".

وبحسب الهيئة، فقد "تحدث مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم مع سفراء إسرائيل لدى هاتين الدولتين والصين حول إمكانية المساس بالعلاقات الدبلوماسية معها بسبب هذه الخطوة"، وأكد روتين للسفراء الإسرائيليين أن "الحفاظ على سلامة الجمهور في إسرائيل في صدارة سلم الأولويات".