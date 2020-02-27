واشنطن تسمح للبنك المركزي الإيراني بتنفيذ معاملات تجارية محددة

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن وزارة الخزانة الأمريكية أضافت أن قناة المساعدات الجديدة، والتي تتسق مع قناة مساعدات إنسانية سويسرية تعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من اليوم الخميس، موعد منحها تلك الرخصة.

وأوضحت الوزارة أن القناة ستسمح للشركات بإرسال أغذية وأدوية وإمدادات حيوية أخرى لإيران.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245.

وقال جهانبور لوكالة "إرنا"، إنه قد تم التأكد من إصابة 106 أفراد فيما توفي خلال هذه الفترة 7 أشخاص، وبالتالي فقد بلغ إجمالي عدد المصابين 245 والمتوفين 26 بسبب الفيروس.

وأوضح جهانبور أن المصابين الجدد يتواجدون في المناطق التالية، 38 في طهران، 23 في كيلان، 8 في أصفهان، 7 في قم، 7 في مازندران، 5 في أردبيل، 3 في البرز، 3 في سمنان، 3 في لرستان، 2 في كرمانشاه، 2 في أذربيجان الشرقية، 1 في همدان، 1 في خراسان الرضوية، 1 في كردستان، 1 في يزد، 1 في أذربيجان الغربية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.