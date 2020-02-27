"كورونا" يسبب أزمة بين إسرائيل وإيطاليا

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، بأن الخارجية الإيطالية قدمت احتجاجا، اليوم الخميس، على منع إسرائيل دخول المسافرين من إيطاليا إليها.

وذكرت القناة العبرية أن الخارجية الإيطالية قدمت احتجاجا للسفير الإسرائيلي في روما، درور إيدار، وأعربوا له على رفضهم من التوجهات الإسرائيلية تجاه بلادهم، وطلبوا توضيحات بشأن قرار منع دخول المواطنين الإيطاليين إلى إسرائيل.

1 / איטליה מחתה בפני ישראל וביקשה הבהרות לגבי ההחלטה לסגור את הגבולות בפני אזרחים איטלקים על רקע משבר הקורונה — Barak Ravid (@BarakRavid) February 27, 2020

ونقلت القناة العبرية، على موقعها الإلكتروني، على لسان بعض الإيطاليين الذين رفضت إسرائيل دخولهم أراضيها، أنهم لم يتفهموا، حتى اللحظة، السبب الحقيقي وراء منعهم من دخول إسرائيل، وطلبوا توضيحات بهذا الشأن.

وجاء رد السفير الإسرائيلي في روما، بأن القرار الإسرائيلي هو حالة استثنائية بسبب التخوف الكبير في إسرائيل بشأن الصحة العامة، ولوجود ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد، وبأن هذا القرار ليس ضد إيطاليا.

3 / האיטלקים ציינו כי אינם מבינים מדוע התקבלה ההחלטה למנוע כניסת איטלקים לישראל וביקשו הבהרות. השגריר הישראלי השיב כי ההחלטה התקבלה לאור חשש לבריאות הציבור בישראל ולא מדובר בצעד נגד איטליה. סוף — Barak Ravid (@BarakRavid) February 27, 2020

وشددت وزارة الصحة الإسرائيلية على أن من عاد من إيطاليا خلال الـ14 يوما الماضية عليه الالتزام بحجر صحي "منزلي"، ليقرر وزير الداخلية، آريه درعي، منع دخول الأجانب من إيطاليا إلى إسرائيل، وبشكل فوري.

وفي السياق نفسه، أوضحت صحيفة عبرية، اليوم، الخميس، أن إسرائيل منعت دخول عشرات المسافرين من إيطاليا بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

אל על מבטלת את הטיסות לתאילנד ולאיטליה: צעד דרמטי של חברה התעופה בעקבות התפשטות הנגיף. כל הפרטים > https://t.co/44nCKzsCAq pic.twitter.com/cerH7PzkzZ — החדשות - N12 (@N12News) February 27, 2020

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن وزارتي الصحة والداخلية الإسرائيليتين أعلنتا رفضهما دخول مسافرين من إيطاليا، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد في إيطاليا.

وأوردت الصحيفة أن وزارة الداخلية رفضت دخول حوالي 25 مسافرا أجنبيا، منهم 19 إيطاليا، وأصحاب جنسيات مختلفة، وصلوا على متن طائرة من مدينة برغامو الإيطالية إلى مطار رامون جنوبي إسرائيل، فضلا عن رفض دخول 23 آخرين وصلوا إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، قادمين من فينيسيا وميلانو الإيطاليتين.

וירוס הקורונה: אל על מבטלת את הטיסות לאיטליה ותאילנדhttps://t.co/UTxM3tnEzy

(צילום: משה שי, פלאש 90) pic.twitter.com/r5YYMYNXwN — ערוץ 20 (@arutz20) February 27, 2020

وذكرت الصحيفة أنه بعد إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، الخميس، عن وجود حالة "كورونا" أولى في إسرائيل وصلت من إيطاليا، الأحد الماضي، فإنه لم يسمح بدخول 25 أجنبي، 19 منهم إيطاليين، وبأن المواطنين الإسرائيليين من القادمين من إيطاليا دخلوا في "عزل منزلي" بعد توصيات من وزارة الصحة الإسرائيلية، لمدة لا تقل عن 15 يوما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرة الإيطالية عادت إلى مدينة برغامو من مطار رامون، وعليها 25 مسافرا إضافة إلى 119 مسافرين آخرين من إسرائيل نفسها، أغلبهم إيطاليين. فضلا عن رفض دخول 23 مسافرا من مطار بن غوريون وهم القادمون من فنيسيا وميلانو.

אל על מבטלת את כל הטיסות לאיטליה ולתאילנדhttps://t.co/OJYP8cCQ6Q pic.twitter.com/PqBmRTkUaF — ynet עדכוני (@ynetalerts) February 27, 2020

وأوضحت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، أن الإسرائيلي المصاب بفيروس كورونا والذي وصل من إيطاليا، قدم من ميلانو يوم الأحد الماضي، وهو في الخمسينيات من عمره، وتم وضعه في الحجر الصحي بمستشفى تل هشومير بتل أبيب، ليصل عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 3 حالات.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن مناورة عسكرية بين إسرائيل وأمريكا باتت على المحك، بسبب فيروس كورونا.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن مناورة عسكرية بين أمريكا وإسرائيل باتت على المحك، ومن المحتمل إلغاؤها بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وبأن الجيش الإسرائيلي قرر عدم وصول مئات الجنود الأمريكيين من قاعدة عسكرية في إيطاليا، بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.

وأوضحت الصحيفة أن المناورة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية "جونيفر كوبرا" يمكن أن تلغى بسبب مشاركة مئات الجنود الأمريكيين من القادمين في القاعدة العسكرية الأمريكية في إيطاليا، وبأن سلاحي الجو والطبي في حالة تأهب قصوى جراء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

חולה הקורונה הישראלי הגיע לביה"ח; פורסמו פרטי הטיסה שבה הגיע • לתיעוד המלא >> https://t.co/6EymhZrDV3



(צילום: ירון יראל) pic.twitter.com/rMCAJevF5Y — חדשות 13 (@newsisrael13) February 27, 2020

ونوهت الصحيفة إلى أن المناورات الأمريكية الإسرائيلية رغم أهميتها لإسرائيل، فإنه من المحتمل إلغاؤها نتيجة لانتشار كورونا في إيطاليا، وبأن الجنود الأمريكيين المشاركين في تلك المناورة قادمون من قاعدة أمريكية في نابولي الإيطالية.

وفي حال إقامة المناورة العسكرية فإنها ستقام بضباط وجنود أمريكيين قادمين من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وليس من إيطاليا.

ويعتبر التدريب العسكري "جونيفر كوبرا"، الذي يجري كل عامين، ذا أهمية استراتيجية كبيرة، حيث يركز على سيناريوهات متطرفة يتم خلالها التدريب على مهاجمة إسرائيل بآلاف الصواريخ يوميا ومن عدة ساحات قتال، من الشمال والجنوب والشرق، ويتم خلاله استخدام جميع المنظومات الدفاعية، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر المتوسط، بمشاركة 600 أجنبي، ويصل مجموع المشاركين إلى 2000 شخص.