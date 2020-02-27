"العال" الإسرائيلية تتخذ قرارات "صادمة" بسبب تفشي "كورونا"

كشفت قناة عبرية النقاب عن نية شركة "العال" الإسرائيلية للطيران تسريح ألف عامل، بسبب فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، أن المدير التنفيذي لشركة "العال" للطيران أصدر تعليماته بإعداد خطة الطوارئ على الفور، في ضوء عمليات إلغاء الرحلات والقيود الواسعة المفروضة على الدخول من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.

وأفادت القناة بأن مدير الموارد البشرية بالشركة قرر تسريح ألف عامل من الشركة، بشكل فوري، بعد وقوع خسائر تراوحت بين 50-70 مليون دولار.

وأشارت القناة إلى أن إلغاء السلطات الإسرائيلية الرحلات من الصين وبعدها إلى هونغ كونغ وبعدهما بانكوك، ثم رفض دخول عشرات السياح من إيطاليا.

ونوهت إلى أن شركات طيران أخرى قامت بالأمر نفسه، في إشارة إلى شركة "إسرائير" وشركة "أركياع" للطيران، حيث قامتا بخفض كبير في العمالة البشرية، ومن المتوقع أن يزيد العدد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت القناة أن شركة "العال" الإسرائيلية للطيران أعلنت، في السياق نفسه، عن إجراء تعديلات في الأجندة الدولية لها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على خلفية انتشار فيروس كورونا في كثير من البلدان حول العالم.

ونقلت القناة على لسان مدير عام شركة "إيستا هوليداي" للسياحة أن وزارة الصحة الإسرائيلية أثارت الذعر والهيتسيريا بين المواطنين الإسرائيليين جراء اتخاذها لإجراءات احترازية عنيفة وقوية.