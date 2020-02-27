وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في محافظة إدلب السورية

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، تسوية الأزمة في محافظة إدلب السورية.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، "ناقش وزيرنا ونظيره الأمريكي، في اتصال هاتفي، في المقام الأول، حل المشكلة في إدلب، كما تبادلا الآراء حول المشاكل الثنائية والإقليمية وتطرقا إلى مواضيع الدفاع والأمن".

هذا وأكد المتحدث باسم حزب االعدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، في وقت سابق ، أن جيش بلاده "استكمل استعدادته للقيام بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لقوات النظام السوري من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية في إدلب".

وقال أجليك في تصريح صحفي، اليوم الخميس "الاستعدادات استكملت وقواتنا المسلحة ستقوم بمهمتها عندما تنتهي المهلة المحددة للنظام السوري من أجل الانسحاب إلى الخطوط المحددة (حدود اتفاق سوتشي)".

وأضاف المسؤول التركي: "تركيا لن تقبل فرض النظام السوري أمراً واقعاً في إدلب برفضه الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، ويجب ألّا تقبله روسيا أيضاً لأنه يتنافى مع اتفاق سوتشي"، مشيرا إلى أن "لقاء أردوغان وبوتين سيكون نقطة تحول بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب"، وفق وكالة الأنباء التركية "الأناضول".