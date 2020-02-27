ألمانيا تعلن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب "فرانس برس"، شخصت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول مساء الخميس، وفق السلطات الصحية الاقليمية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44.

شخّصت 18 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد في #ألمانيا بحلول مساء الخميس، وفق السلطات الصحية الاقليمية، ما يرفع العدد الاجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44. #فرانس_برس pic.twitter.com/aTcxY0Fj75 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) February 27, 2020

وحذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، أمس الأربعاء، من أن ألمانيا على شفا تفش وبائي لفيروس كورونا المستجد بعد ظهور حالات جديدة لم يعد من الممكن تتبعها حتى مصدر الفيروس الأصلي في الصين.

وحث شبان وزراء الصحة في الولايات الألمانية والمستشفيات وأصحاب العمل على بحث استعدادهم للوباء.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "سلاسل العدوى لم تعد قابلة للتتبع جزئيا، وهذا شيء جديد".

وتابع: "أعداد كبيرة من الناس خالطوا المرضى وهذا يمثل تغيرا كبيرا بالنسبة للمرضى المسجلين الذين لدينا حتى الآن، حيث يمكن إرجاع السلسلة للأصل في الصين".