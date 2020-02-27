غانتس: نتنياهو كذاب ويسمم إسرائيل

ونقل الموقع الإلكتروني "I 24 NEWS"، اليوم الخميس، على لسان الجنرال غانتس، قوله "إنها جريمة كراهية ضد الديمقراطية والمجتمع الإسرائيلي".

وقال غانتس خلال مؤتمر انتخابي للحزب: "نتنياهو، انظر إلي في عينيك، انظر إلى مواطني إسرائيل في عينيك، بسبب هوسك بالهروب من المحاكمة، تكذب، وتنشر شائعات خبيثة وتحرض، أنت تسمم إسرائيل".

ودعا غانتس لجنة الانتخابات المركزية للتحضير للـ "اضطرابات" التي ستحدث يوم الاثنين القادم ، والموافق الثاني من مارس/آذار، وهو يوم إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست 23.

وتابع رئيس حزب "أزرق أبيض"، قائلا: "أنا أعلم ما هي نية نتنياهو لتعطيل يوم الانتخابات، إنهم يكذبون وأنا متأكد من أنهم سيستمرون في الكذب كل يوم، أحث مواطني إسرائيل على عدم التدهور إلى هذه الهاوية، نحن نرى أن نتنياهو ليس له حدود، بيبي لا يتوقف عند الخط الأحمر".

وبعد تصريحات غانتس مباشرة، قال نتنياهو في مؤتمر انتخابي لحزب "الليكود" في مدينة القدس: "لقد سمعت بيني غانتس يقول إننا نفكك المجتمع الإسرائيلي، نسمعهم يحرضون ليلا ونهارا ضدنا ويشكون من التحريض، إنهم يخفون الحقيقة والحقيقة البسيطة هي أننا على بعد مقعدين من النصر".