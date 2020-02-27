تركيا تعلن عن خسائر كبيرة في الجنود والعتاد للجيش السوري في إدلب

أعلنت أنقرة، اليوم الخميس، سقوط خسائر كبيرة من الأرواح والعتاد في صفوف الجيش السوري في إدلب خلال عمليات للجيش التركي على مدى الـ17 يومًا الماضية.

وبحسب ما نقلته وكالة " الأناضول" تم تدمير 21 عربة عسكرية و4 رشاشات من طراز "دوشكا" و6 مستودعات ذخيرة و7 قاذافات هاون تابعة للجيش السوري في إدلب للجيش السوري.

#عاجل | تحييد 1709 عناصر من قوات الأسد وتدمير 55 دبابة و3 مروحيات و18 عربة مدرعة و29 مدفعا أثناء عمليات الجيش التركي في إدلب خلال الأيام الـ 17 الأخيرة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 27, 2020

​كما تم تحييد 1709 عسكري في الجيش السوري، إلى جانب تدمير 55 دبابة و3 مروحيات و18 عربة مدرعة و29 مدفعًا أثناء عمليات الجيش التركي في إدلب.

يتبع...