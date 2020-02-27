وكالة: أردوغان يترأس اجتماعا أمنيا طارئا بشأن التطورات في إدلب السورية

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني تركي، قوله إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترأس اجتماعا أمنيا طارئا في وقت متأخر من مساء الخميس لتقييم آخر التطورات في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا".

يتبع...