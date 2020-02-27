هولندا تعلن أول حالة إصابة بـ"كورونا"

قالت السلطات الصحية الهولندية، اليوم الخميس، إنه تم تشخيص إصابة مريض في هولندا بفيروس كورونا المستجد، وهي أول حالة مؤكدة في البلاد.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، في بيان، إن المريض من مدينة تيلبرغ بجنوب هولندا، وسافر مؤخرا إلى شمال إيطاليا، ويتلقى العلاج حاليا بمعزل عن غيره، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى 78 ألفا و497 حالة.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".