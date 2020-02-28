تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في ليتوانيا

أعلنت الحكومة الليتوانية اليوم الجمعة أنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، حيث ينتشر المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وقالت وزارة الصحة في ليتوانيا، في بيان: "تم عزل المريض في مستشفى في شياولياي. وقد التقط الفيروس في مدينة فيرونا الإيطالية".

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".