تركيا تنشر فيديو للهجمات على الجيش السوري

وفقًا للوكالة، قام الجيش التركي خلال أسبوعين بتحييد حوالي 130 قطعة من المعدات العسكرية للقوات السورية.

وقالت الوكالة إنه خلال 17 يومًا فقط من الهجمات التركية، تم تدمير 55 دبابة سورية و 18 مركبة مدرعة و 21 مركبة عسكرية أخرى و 29 مدافع هاوتزر وثلاث مروحيات، وتم تحييد 1.7 ألف عسكري.

İdlib'de 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

وكان قد أفاد مراسل "سبوتنيك" يوم الخميس اشتباكات عنيفة درات بين وحدات من الجيش السوري، وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد" و"أجناد القوقاز" مدعومين بمدفعية الجيش التركي على المحور الشمال الغربي لمدينة سراقب.