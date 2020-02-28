إعلام: تركيا تقرر عدم كبح تدفق المهاجرين السوريين إلى أوروبا

قررت تركيا التوقف عن كبح تدفق المهاجرين السوريين إلى أوروبا.

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة التركية أن تركيا قررت ذلك بعد مقتل جنودها في إدلب.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن تعليمات صدرت للشرطة التركية وقوات خفر السواحل وحرس الحدود بعدم إعاقة المهاجرين السوريين الذين يُتوقع أن يزداد عددهم بسبب تفاقم الوضع في إدلب، في معابر الحدود التركية البرية والبحرية.

يذكر أنه يتواجد في تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح أن تركيا لم تتمكن من تنفيذ كافة التزاماتها لحل قضية إدلب. فمثلا، لم تتمكن تركيا من الفصل بين المعارضة المسلحة المستعدة للحوار مع الحكومة السورية وبين الإرهابيين.