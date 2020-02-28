تركيا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خسائر جيشها في إدلب السورية

تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس (27 فبراير/ شباط)، في الساعة الـ11 مساء بتوقيت تركيا، لحظر شامل في الفترة التي تزامنت مع تعرض قوات الجيش التركي لغارات جوية في إدلب السورية، حيث أصبح العديد من مواقع التواصل غير متاحة عبر شركة الاتصالات الوطنية "تورك تيليكوم".

تم حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي كـ"إنستغرام"، و"فيسبوك" و"تويتر"، عن طريق شركة الاتصالات الوطنية "تورك تيليكوم" بالإضافة لعدد من شركات الخليوي الأخرى التي قامت بحظر هذه المواقع عن زبائنها.

⚠️ Confirmed: Twitter has become unavailable across #Turkey as of 11:30 p.m. local time for users of national provider Turk Telekom following alleged attack on Turkish troops in #Idlib; other social media currently unaffected; developing situation 📉 pic.twitter.com/Tu3h68Gfii — NetBlocks.org (@netblocks) February 27, 2020

وبحسب موقع NetBlocks.org، المختص بمراقبة حركة الانترنت، بالإضافة لحجب هذه المواقع تم تقييد عملية الدخول الى YouTube وWhatsApp، في نفس الوقت وبشكل جزئي.

وأضاف الموقع بأنه لم يصدر أي شيء بشأن حظر هذه المواقع على الجمهور، الى أن هذه الإجراءات سببها العملية العسكرية للجيش التركي في سوريا، وتأتي عملية الحظر في ظل تداول أخبار عن الأعداد الفعلية الكبيرة لقتلى وجرحى الجيش التركي في معارك إدلب السورية.

It's 5:30 a.m. in #Turkey where social media have been blocked for six hours after a military incident in #Idlib, Syria.



The internet censorship measures are the most severe on record there since 2016.



We obtained recordings from two leading ISPs 📞



📰 https://t.co/bowVKOQixH pic.twitter.com/XnodAi48Qc — NetBlocks.org (@netblocks) February 28, 2020

وأشار الموقع بأن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال محظورة بالإضافة لخوادم تتعلق بـWhatsApp، لا تزال مغلقة على الزبائن ومن كبرى شركات مخدمي الانترنت في تركيا.

وأكد الموقع على نشاط كبير على استخدام الـVPN، من أجل كسر عملية الحظر والتحايل على الرقابة.

يذكر بأن تركيا قامت بحظر مواقع التواصل في أكثر من مناسبة ومنها خلال قيامها بعملية "درع الفرات" يوم 25 أغسطس/ آب 2016، حيث حظرت هذه المواقع لمدة 7 ساعات في كل أرجاء البلاد.

بالإضافة لواقعة حدثت في ديسمبر/ كانون الأول 2016، عندما حظرت تركيا مواقع التواصل لمنع انتشار فيديو يظهر فيه قيام عناصر من الجيش التركي بحماية أفراد من "داعش"، بحسب تقرير الموقع.