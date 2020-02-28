الأطباء ينصحون بطلب الإسعاف عند ظهور أعراض فيروس كورونا

نصح الأطباء البريطانيون، عندما تظهر أعراض فيروس كورونا - ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس والسعال الجاف وآلام في العضلات - بعدم الذهاب إلى الصيدلية أو الطبيب، بل البقاء في المنزل وعدم التواصل مع أي شخص والاتصال فوراً بالإسعاف. وقد نشرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية هذه التوصيات.

قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي، أمس الخميس، إنه تم الإبلاغ عن حالتين أخرتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 15 حالة. وفي وقت لاحق، أعلنت سلطات أيرلندا الشمالية عن حالة أخرى. في المجموع، تم فحص 7.7 ألف شخص في البلاد.

ووضعت وزارة الصحة في إنجلترا بروتوكولات صارمة للتعامل مع المصابين: يُنصح المرضى الذين يشعرون بأعراض المرض بعدم التواصل مع الناس، والبقاء في عزلة في المنزل، وعدم استخدام سيارة أجرة ووسائل النقل العام، والاتصال على الفور بخدمات الطوارئ .

بعد الاتصال، سيتم اختبار المريض واتخاذ القرار بخصوص وضعه في الحجر الصحي في أحد المراكز الطبية.

وجاء في التوصيات: "حتى لو كان لديكم جميع الأعراض، فإن هذا لا يعني أنكم مريضين بمرض ناجم عن فيروس كورونا. قد تشير هذه الأعراض إلى أحد الأمراض الشائعة، مثل البرد أو الأنفلونزا ... إذا شعرتم بهذا كله، فلا تذهبوا إلى الصيدلية أو إلى الطبيب أو المستشفى - اتصلوا بالإسعاف، وابقوا في منازلكم ولا تتواصلوا مع أشخاص آخرين".

وأوصت الخدمات الصحية الوطنية بغسل الأيدي كلما أمكن ذلك، لأن الفيروس ينتقل عن طريق الإفرازات ، بما في ذلك عند العطس والمصافحة. لا يُطلب من الأطباء ارتداء أقنعة؛ فهذه التوصية مهمة فقط لأولئك الذين يعملون مع المرضى: الأطباء والممرضون وضباط الشرطة. لكن ارتداء الأقنعة أفضل، ويجب تغيير الأقنعة قدر الإمكان واستخدام الأقنعة لمرة واحدة.

تعتبر دائرة نصف قطرها مترين حول الشخص المصاب خطرة. يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال الرئتين ومن خلال الأغشية المخاطية.

عند العمل مع مرضى الفيروس التاجي، ينصح الأطباء والممرضون بارتداء بدلات واقية خاصة وأقنعة ونظارات وقفازات. بعد ملامسة المريض، يجب التخلص من كل هذه الملابس كعناصر بيولوجية خطيرة.