بيلاروسيا تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد لدى طالب إيراني قادم على متن رحلة من العاصمة الأذربيجانية باكو.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للوزارة: "كشفت الاختبارات التي أجريت بالمركز العلمي للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، في 27 شباط/ فبراير عن إصابة طالب إيراني بفيروس كورونا الجديد".

وأشار البيان إلى أنه نظرًا لتفشي الوباء في كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، قررت وزارة الصحة في بيلاروس إجراء فحوصات وتشخيصات مخبرية لجميع المواطنين القادمين من هذه البلدان منذ من 20 شباط/ فبراير.

وأوضح البيان "أثناء الفحوصات المخبرية يوم أمس 27 من شباط/ فبراير، تم اكتشاف الفيروس لدى أحد مواطنين الإيرانيين، الذي وصل إلى البلاد على متن رحلة جوية من باكو يوم 22 شباط/ فبراير، وتم وضع المريض وأولئك الذين كانوا على اتصال به، في الحجر الصحي في مستشفى مينسك للأمراض المعدية، والشاب حالته مستقرة".

وأكدت وزارة الصحية أنه يتم اتخاذ تدابير صحية في البلاد تهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.