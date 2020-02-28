أول رئيس دولة يوضع في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

كشفت وكالة أنباء دولية، صباح اليوم، الجمعة، عن وضع أول رئيس دولة في الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا".

أفادت وكالة "مونتسام" الرسمية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس المنغولي باتولجا خالتما، وغيره من المسؤولين الحكوميين وضعوا قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد عودتهم من زيارة إلى الصين.

وأكدت وكالة "رويترز" أن باتولجا هو أول رئيس دولة يزور الصين، منذ أن بدأ تطبيق إجراءات خاصة للحد من تفشي فيروس كورونا في يناير/ كانون الثاني.

ووصل الرئيس المنغولي إلى بكين وبرفقته وزير الخارجية تسوجتباتار دامدين وغيره من كبار مسؤولي الحكومة، أمس الخميس، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس شي جين بينغ ورئيس الحكومة لي كه شيانغ.

ونُقلوا إلى الحجر الصحي فور عودتهم إلى البلد على سبيل الوقاية.