إسرائيل تسجل حالة "كورونا" الأولى من شخص لآخر

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أن وزارة الصحة الإسرائيلية سجلت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، لشخص عائد من ميلانو الإيطالية.

وأوردت القناة العبرية أن زوجة مريض أو مصاب بالفيروس تم عمل عينة لها من قبل وزارة الصحة، وتبين أنها مصابة أيضا بفيروس كورونا، وتم وضعها في العزل الصحي، ليصل العدد الإجمالي للإسرائيليين المصابين بالفيروس إلى 4.

אשתו של הישראלי שחזר מאיטליה נדבקה בנגיףhttps://t.co/FbDZBTjnL7 pic.twitter.com/gwSq3Jmew5 — החדשות - N12 (@N12News) February 28, 2020

ومن جانبها، أكدت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الجمعة، بأن الحالة الأخيرة هي أول حالة لانتقال الفيروس من شخص إلى شخص داخل إسرائيل.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستحدث، لشخص عاد مؤخرا من إيطاليا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 3 حالات.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الخميس: "مصاب جديد بفيروس كورونا لشخص عاد مؤخرا من إيطاليا وقد تم وضعه في حجر صحي فورا. وبذلك تصل الحصيلة إلى ثلاث إصابات".

وباشرت السلطات الصحية الإسرائيلية بتحقيقات واسعة لتحديد تنقلاته، مطالبة كل أقربائه وكل من احتك به إلى عزل أنفسهم لأسبوعين.

אשתו של חולה הקורונה הישראלי - נדבקה גם היא בנגיף • @hen_zender עם כל הפרטים >> https://t.co/Y2rT7aJTEQ



(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/Eou2PoGSVu — חדשות 13 (@newsisrael13) February 28, 2020

وعادت السلطات الإسرائيلية جددت مطالبة الإسرائيليين بالامتناع عن السفر إلى الخارج، وعدم المشاركة في مؤتمرات دولية والتواجد في مناطق محتشدة والتنقل في وسائل النقل العام.

ومن جانبها، أعلنت شركات الطيران والسياحة عن خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 70 مليون دولار، بعد إقدام العديد من الإٍسرائيليين على إلغاء حجوزاتهم، وتشديد دخول السياح من الخارج .

وبتسجيل هذه الحالة الجديدة يرتفع عدد المصابين الإسرائيليين إلى ثلاثة مصابين، بعد أن كان إسرائيليان من ركاب سفينة "دايموند برنسيس"، التي كانت ترسو قبالة شواطئ اليابان قد أصيبا ويقضيان في حجر صحي في مستشفى "تل هشومير" بتل أبيب، بالإضافة لنحو 1400 إسرائيلي وضعوا بحالة عزل في بيوتهم، بعد تقارير أفادت بأنه من المحتمل أنهم قد احتكوا بوفد من كوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي، خلال زيارته لإسرائيل، وتبينت إصابتهم بفيروس "كورونا" فور عودتهم إلى كوريا الجنوبية.