إيران... وفاة 5 أشخاص في حريق هائل بمجمع سكني بمدينة قم

توفي 5 أشخاص إثر حريق هائل، اندلع فجر اليوم الجمعة، في مجمع سكني بمدينة قم جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مدير إدارة إطفاء الحرائق ببلدية قم، عباس جعفري، لوكلة "فارس" إن الحريق وقع في مجمع سحر السكني الذي يحتوي على 225 وحدة سكنية.

وأوضح جعفري أن الحريق وقع في الساعة الثالثة من فجر اليوم، وهرعت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث شارك 150 رجل إطفاء في إخماده.

وأشار إلى إخلاء أكثر من 160 شخصا من سكان المجمع السكني حيث تم نقل 38 شخصا إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لمشكلات تنفسية.

وأضاف أن 5 أشخاص توفوا إثر هذا الحريق بينهم رجلان وامرأتان، كما توفي طفل بعد نقله إلى المستشفى.