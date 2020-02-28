بروكسل تخفض الرحلات الجوية إلى شمال إيطاليا بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية في بروكسل عن خفض أعداد الرحلات الجوية المتوجهة إلى شمال إيطاليا بنسبة بلغت 30 في المئة، وسيستمر تقليص الرحلات خلال الأسبوعين المقبلين، معزية السبب إلى تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أمستردام - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية البلجيكية لوسواغ: "اليوم الجمعة قررت شركة الطيران في بروكسل تخفيض رحلاتها إلى شمال مدينة إيطاليا، بنسبة ثلاثون في المئة".

وأضاف البيان: "ستنخفض أعداد الرحلات الجوية من 2 وحتى 14 آذار/ مارس، اتخذت شركة خطوط بروكسل الجوية هذا القرار بسبب التراجع السريع في الطلب على السفر إلى أوروبا، وخاصة في شمال إيطاليا، والتي تأثرت بسبب انتشار العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع البيان على الموقع الرسمي للوكالة الإخبارية البلجيكية لوسواغ: "وسيتم الاتصال بالركاب الذين ألغيت رحلتهم من قبل الشركة، إذ يمكنهم اختيار أن يتم تعويضهم بالكامل إذا لم يعودوا يرغبون في السفر إلى جهات أخرى".

يذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 12 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى 374.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية، أمس الخميس، أن عدد وفيات كورونا ارتفع إلى 12، مشيرة إلى أن الضحية الأخيرة هو رجل يبلغ من العمر 70 عامًا من إقليم إميليا رومانيا، وكان يعاني من أمراض سابقة خطيرة.

وأضافت الوكالة أن أربعة قاصرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم لومباردي، وهم طفلة عمرها 4 سنوات، وطفلان في العاشرة من العمر، وصبي يبلغ من العمر 15 عامًا.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، الاثنين الماضي، جميع الدول بالاستعداد لـ"جائحة عالمية" محتملة مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.