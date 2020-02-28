إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 34

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 34 شخصا.

وأضاف، في بيان بثه التلفزيون الرسمي ونقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 388 شخصا.

وسجلت إيران أعلى عدد وفيات خارج الصين حتى الآن، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً- في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيسي إلى 78824. بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات 2788.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وآلاف الإصابات.