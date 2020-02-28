تباطؤ معدل الإصابة بكورونا في الصين ومخاوف من تجدد العدوى لدى المتعافين

سجلت الصين أدنى معدل إصابة بفيروس كورونا الجديد منذ شهر يناير/ كانون الثاني، في إشارة جديدة ترجح قرب انتقال المرض من مرحلة الذروة إلى انحساره، لكن إجمالي الإصابات تخطى 78.8 ألف إصابة.

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي للبلاد سجل 327 إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس، مقارنة بـ433 حالة يوم الأربعاء، وهي أدنى وتيرة للإصابة منذ الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني.

وفي مقاطعة هوبي بوسط الصين، والتي تعد مركزًا لانتشار الفيروس، تم تسجيل 318 حالة جديدة، انخفاضًا من 409 حالات، وهو أدنى مستوى منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وكان 313 حالة منها في مدينة ووهان وحدها.

ووصل عدد الموتى بسبب الفيروس في الصين إلى 2788، بزيادة قدرها 44 حالة وفاة. وأفادت وكالة "رويترز" بأن بعض المرضى الذين تعافوا قد لا يزالون يحملون العدوى، بعدما قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إعادة اختبار حالتين بعد تعافيهما وخروجهما من المستشفى.

صرح الدكتور تيدروس غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا لا يحترم الحدود ولا يفرّق بين الأجناس والأعراق ولا يهمه حجم الناتج المحلي الإجمالي في أية دولة.

وقال غيبرييسوس، في المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض أحدث المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا: "نحن في مرحلة حاسمة، فخلال اليومين الماضيين تجاوز عدد الإصابات في دول العالم تلك الموجودة داخل الصين".

واعتبر الدكتور غيبرييسوس في تصريحاته أن هذه هي الفرصة أمام كل دولة لاحتواء المرض ومنع تفشيه، وأشار إلى أن كورونا ليست إنفلونزا، وبالإمكان احتواؤها إذا ما اتخذت الإجراءات المناسبة لذلك.