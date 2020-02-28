الأمم المتحدة: لم نرصد أي تغير في سياسة الحدود التركية مع اللاجئين

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إنها لم تبلَّغ بأي تغيير في سياسة تركيا فيما يتعلق باللاجئين السوريين، كما لم ترد لديها تقارير عن أشخاص يتجهون صوب اليونان أو أجزاء أخرى من أوروبا.

وعند سؤاله عن تقرير لوكالة "رويترز"، نقل عن مسؤول تركي كبير، قوله إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا، قال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي في جنيف: "لم نتلق أي اتصال بهذا الصدد. ليست لدينا تقارير عن تحول واضح في الحركة صوب الحدود".

وقال بالوش لـ"رويترز" إن نحو 6000 لاجئ أو 100 شخص يوميا وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في الشهرين الأوليين من العام، وخاصة في المعابر البحرية.

من جهته، أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، ملاحظة زيادة في حركة مجموعات من اللاجئين باتجاه الحدود مع أوروبا.

وقال كينينك لوكالة "سبوتينك": "لا نلاحظ فتح الحدود الجنوبية الغربية لتركيا مع سوريا. ما نلاحظه هو حركة لمجموعات متزايدة من اللاجئين الموجودين بالفعل في تركيا باتجاه الحدود الأوروبية".

وتابع كينيك: "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى حماية طالبي اللجوء وبذل كل جهد ممكن والعمل على إيقاف أولئك الذين يستهدفون المدنيين وتشريدهم وقتلهم عن عمد في شمال غرب سوريا، والتي نعتبرها السبب الجذري للوضع الحالي".