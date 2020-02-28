الهلال الأحمر التركي يلاحظ تدفقا زائدا للاجئين في تركيا باتجاه حدود الاتحاد الأوروبي... فيديو

أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي، كريم كينيك، عن ملاحظة زيادة في حركة اللاجئين باتجاه الحدود مع أوروبا.

وقال كينينك لوكالة "سبوتينك": "لم نلحظ فتح الحدود الجنوبية الغربية لتركيا مع سوريا، وما نلاحظه هو حركة متزايدة لمجموعات متدفقة من اللاجئين الموجودين بالفعل في تركيا باتجاه الحدود الأوروبية".

وتابع كينيك: "إننا ندعو المجتمع الدولي إلى حماية طالبي اللجوء وبذل كل جهد ممكن والعمل على إيقاف أولئك الذين يستهدفون المدنيين وتشريدهم وقتلهم عن عمد في شمال غرب سوريا، والتي نعتبرها السبب الجذري للوضع الحالي".

ومن جهة أخرى أكد المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوريس تشيشيركوف، اليوم الجمعة، أن المنظمة لم تلحظ أي زيادة في تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان.

وقرر الرئيس رجب طيب أردوغان، وبعد اجتماع أمني مع أركان الدولة التركية الرفيعة، استغرق ساعات في العاصمة أنقرة، أمس الخميس، عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء برا أو بحرا، وذلك بحسب ما أفاد به مسؤول تركي كبير.

وفي نفس السياق، أعلنت مصادر حكومية أن اليونان قامت بتعزيز حدودها البحرية والبرية لأقصى درجة ممكنة، بسبب عبور الكثير من السوريين عن طريق تركيا إلى الحدود مع اليونان.