وسط تأييد واسع من غانتس… إسرائيل تسمح للمثليين بالإنجاب

وأوردت القناة بأن المبدأ أو القانون الذي استندت إليه المحكمة الإسرائيلية هو مبدأ تحقيق المساواة بين الجميع، وبأن حيثيات قرار المحكمة أن منع الرجال العزاب والأزواج من مثليي الجنس من الإنجاب بهذه الطريقة، يمس بمبدأ المساواة وبالحق الإنساني الأساسي في الإنجاب .
ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن المحكمة الإسرائيلية أمهلت السلطة التشريعية عاما واحدا لتعديل القانون الخاص بعملية تأجير الأرحام ليتماشى مع قرارها الجديد.
واستشهدت القناة العبرية بتغريدة للجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" والذي يؤيد حقوق المثليين من الإسرائيليين، حيث كتب، أمس الخميس، على صفحته الرسمية على "تويتر"، إنه آن الآوان لتغيير قانون تأخير الأرحام وتحقيق مبدأ المساواة، وبأن خطوته التالية هي التحالف مع المثليين.
הגיע הזמן לתקן את חוק הפונדקאות באופן שוויוני ולהפסיק לדבר עליו.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 27, 2020
השלב הבא - ברית הזוגיות. pic.twitter.com/of0bNb6ygi
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