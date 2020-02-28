الصحة الإيرانية: نتوقع ارتفاع عدد المصابين بكورونا ولكننا سنهزمه

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سترتفع خلال الأيام المقبلة.

ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن رحلات السفر غير الضروررية، وإلغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، والالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، بحسب وكالة "فارس".

وكان جوهانبور قال اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 34 شخصا، فيما بلغ إجمالي المصابين 388 شخصا.

وسجلت إيران أعلى عدد وفيات خارج الصين حتى الآن، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

من جهته أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، أن الشعب بكل مكوناته وأطيافه إلى جانب القطاع الطبي سيدهش العالم بتحقيقه شعار "سنهزم كورونا".

جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير إلى الزعيم الأعلى علي خامنئي.

وأعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد على وكيلي إصابة أربعة نواب إيرانيين من مدينة قم وكلاين في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.