إسرائيل تشهد ظاهرة أولى من نوعها... بالفيديو

شهدت إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، ظاهرة هي الأولى من نوعها في تاريخها.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساهال"، ظهر اليوم الجمعة، بأن هيئة الطبيعة والمنتزهات الإسرائيلية رصدت اليوم الجمعة، ظهور حوت كبير قبالة شواطئ مدينة عكا.

איפה הקלפי מתחת למים? לוויתן קטלן הגיע לראשונה לביקור בארץ

(צילום: מנור גורי, רשות הטבע והגנים)@Meir_Marciano pic.twitter.com/ueYlLzav5J — גלצ (@GLZRadio) February 28, 2020

ونشرت الإذاعة تغريدة جديدة له على حسابها الرسمي على "تويتر"، أرفقت مقطع فيديو للحوت على سطح البحر المتوسط، أمام شواطئ مدينة عكا القديمة، فيما لم توضح الهيئة طبيعة وفصيلة الحوت.

זו הפעם הראשונה שבה נצפה לוויתן קטלן בחופי ישראל.



מרשות הטבע והגנים נמסר לי

שכנראה זה אותו הלוויתן, שנצפה בחופי לבנון לפני מספר ימים.

(וזהו הסרטון שפרסמתי ב -23 לחודש זה, על הלוויתן בלבנון ⁦🇱🇧⁩ #لبنان ) pic.twitter.com/0uvap1kTzg — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) February 28, 2020

وأكد الإعلامي الإسرائيلي، شموع آران، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أن هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية نشرت مقطع فيديو تبين من خلاله اقتراب حوت من مدينة عكا، مرجحا أنه الحوت الذي اقترب من الشواطئ اللبنانية، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.