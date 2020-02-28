الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين بأن الجنود السوريين أصبحوا أهدافا وسيتم ضربهم

وأضافت أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للقوات الحكومية السورية في إدلب، وفقا لما نشره حساب التلفزيون التركي على تويتر.

#عاجل | الرئاسة التركية: الرئيس #أردوغان أبلغ #بوتين أن كل عناصر النظام السوري أصبحوا أهدافاً وسيتم ضربها — عربي TRT (@TRTArabi) February 28, 2020

وقالت إن الرئيس التركي سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعما "فعليا".

#عاجل | الرئاسة التركية: أردوغان سيبلغ #ترمب أن الدعم الشفهي لا يكفي وتركيا تتوقع دعماً أمريكياً "فعلياً" — عربي TRT (@TRTArabi) February 28, 2020

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي آخر مستجدات الوضع في إدلب السورية .

وأكد بيسكوف أنه كان يتوجب على الجيش التركي من خلال نقاطه في سوريا، السيطرة على المسلحين ومنع النشاط الإرهابي، لكنه لم يتمكن من النجاح في هذه المهمة.

كما أكد بيسكوف: "تم خلال المناقشات الإشارة إلى أنه جرى إنشاء نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب بناء على طلب من الجانب الروسي وبالتنسيق معه، ومن ضمن واجباتها [نقاط المراقبة] السيطرة على أنشطة المسلحين ومنع نشاطاتهم الإرهابية وتصرفاتهم العدائية تجاه المنشآت العسكرية الروسية، لم يتمكن الشركاء الأتراك من تنفيذ هذه الالتزامات، وذلك لأن عددا كبيرا من المسلحين خارج سيطرتهم".

وأعلن حاكم محافظة هطاي التركية رحمي دوغان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الجيش السوري بمحافظة إدلب السورية، أمس الخميس، إلى 33 قتيلا.