تعليق جلسات البرلمان الإيراني حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، تعليق جميع جلسات البرلمان في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمية عن المتحدث باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي قوله "بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد قرر مجلس الإدارة في البرلمان الإيراني، عدم عقد أي جلسة للبرلمان حتى إشعار آخر".

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، قد كتب على تويتر صباح اليوم الجمعة:"سجلت إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا بعد إجراء الفحص على 30 نائبا من أصل 290 نائبا وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا".

طبق اطلاع از تست #کروناویروس سی نفر از همکاران در مجلس شورای اسلامی، تاکنون نتیجه اعلان شده‌ چهار نفر مثبت است.#کرونا_را_شکست_میدهیم — محمدعلی وکیلی (@ma_vakili) February 27, 2020

في غضون ذلك، أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أن جميع المدارس في أنحاء البلاد ستغلق لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد السبت، بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال الوزير الإيراني عبر التلفزيون الرسمي: "استنادا إلى التقييمات رأينا أن هناك حاجة لإغلاق جميع المدارس في البلاد ولهذا ستظل جميع المدارس مغلقة لثلاثة أيام اعتبارا من الغد"، وفقا لوكالة "رويترز".