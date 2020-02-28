موسكو: ترحيل 88 أجنبيا يخالفون نظام الحجر الصحي المتعلق بـ"كورونا"

أعلنت نائبة عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة، أن موسكو سترحل 88 مواطنا أجنبيا انتهكوا نظام الحجر الصحي بسبب فيروس "كورونا".

وقالت راكوفا للصحفيين: "تم تحديد هوية 88 شخصا خالفوا نظام الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا، وسيخضع المواطنون الأجانب للترحيل".

وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، صرحت يوم الأربعاء، بأن احتمال نقل فيروس كورونا إلى روسيا يزداد

وفي السياق، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، الأربعاء، أنه يوجد لدى روسيا سلالة من فيروس كورونا، وقد تم تحضير 5 نماذج من اللقاح.

وقالت غوليكوفا للصحفيين: "لقد حصلنا على السلالة وهي موجودة لدينا، في مركز للبحوث العلمية وفي مركز جيني يعمل على مستوى دولي، ويعمل المركزان الآن بجدية على تطوير اللقاح. وطور المركزان حتى الآن 5 نماذج من اللقاح، إنها مرحلة البداية فقط، والزملاء يعملون بجهد كبير على ذلك".

كما كشف مدير المكتب الإقليمي الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، هانز كليوغي، عن تسجيل 80980 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 33 دولة حول العالم.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد والذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، ظهر لأول مرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019، في مدينة ووهان بسوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين أثناء تمضية عطلة رأس السنة القمرية (الصينية)، في يناير/كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".