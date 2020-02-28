رئيس الوزراء اليوناني يعلن عن محاولات المهاجرين عبور الحدود من تركيا

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، عن محاولات مجموعات المهاجرين بعبور الحدود من تركيا بشكل غير شرعي، واعداً بعدم السماح بذلك.

وكتب المسؤول في تغريدة: "عدد كبير من المهاجرين واللاجئين اجتمعوا في مجموعات كبيرة على الحدود البرية اليونانية التركية وحاولوا دخول البلد بشكل غير شرعي. أريد أن أكون واضحاً: لن يُسمح بالدخول غير الشرعي إلى اليونان. سوف نزيد حماية حدودنا".

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020

وأعلنت مصادر حكومية في وقت سابق من اليوم الجمعة أن اليونان قامت بتعزيز حدودها البحرية والبرية لأقصى درجة ممكنة، بسبب عبور الكثير من السوريين عن طريق تركيا إلى الحدود مع اليونان.

وتوافد الكثير من المهاجرين السوريين إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، بعد أن صرحت تركيا بانها عبور المهاجرين نحو أوروبا.

وزاد التصعيد في الأمس بعد أن أعلن حاكم محافظة هاتاي الحدودية التركية رحمي دوغان، في وقت سابق، أن 33 جنديا تركيا قتلوا في إدلب السورية في هجوم جوي شنته القوات الحكومية السورية، كما أسفر عن إصابة أكثر من 30 شخصا.