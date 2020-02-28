"الطيران المدني الإيرانية": لم نستلم أي برنامج لرحلات جوية من إيران إلى مطار حلب في سوريا

أشارت هيئة الطيران المدني الإيرانية إلى عدم إعلان أي برنامج جديد لإرسال رحلات جوية من المطارات الإيرانية إلى مطار مدينة حلب شمالي سوريا.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "لم نستلم أي برنامج جديد لرحلات جوية من إيران إلى مطار حلب حتى الان".

وأضاف زاده: "لو كان هناك برنامج جديد لرحلات جوية إلى مطار حلب الدولي في سوريا لعلمنا بها في هئية الطيران المدني الإيرانية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، على لسان ماريا زاخاروفا، إنه من المخطط استعادة الحركة الجوية بين حلب والقاهرة في المستقبل القريب.

وتم افتتاح مطار حلب بعد العملية العسكرية الواسعة التي قام بها الجيش السوري في ريف حلب، وأعلن بعد ذلك وزير النقل السوري أنه سيتم تفعيل الرحلات الجوية الدولية قريبا.

وكان الجيش العربي السوري قد حرر كامل مدينة حلب في نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حلب الشمالي الغربي وريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب في السادس من شهر مايو/ أيار الماضي، وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.