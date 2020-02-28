وفد تركيا يؤكد للجانب الروسي ضرورة إعلان وقف إطلاق نار فوري ودائم في إدلب

قالت الخارجية التركية، إن المسؤولين الأتراك أبلغوا الوفد الروسي خلال محادثات في أنقرة أنه يجب تطبيق وقف دائم لإطلاق النار فورا في إدلب بسوريا.

وأضافت الخارجية، أن الجانب التركي أبلغ نظيره الروسي بضرورة خفض حدة التوتر في إدلب وانسحاب القوات السورية إلى الحدود المقررة سابقا في اتفاق سوتشي.

#عاجل | الخارجية التركية: أبلغنا الوفد الروسي بضرورة خفض حدة التوتر في #إدلب وانسحاب النظام لسوري إلى الحدود المقررة سابقاً في اتفاق #سوتشي — عربي TRT (@TRTArabi) February 28, 2020

وكانت الرئاسة التركية قالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر الجيش السوري أصبحوا أهدافا وسيتم ضربهم.

وأضافت أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للقوات الحكومية السورية في إدلب، وفقا لما نشره حساب التلفزيون التركي على تويتر.

وقالت إن الرئيس التركي سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعما "فعليا".