وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يعقدون محادثات استثنائية حول "كورونا"

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن وزراء الصحة في الاتحاد سيعقدون اجتماعا غير عادي، الأسبوع المقبل، لمناقشة تفشي فيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع الاستثنائي سيعقد، الجمعة 6 مارس/ آذار المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وكان وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي عقدوا اجتماعا غير عادي، في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط الجاري، حول فيروس "كورونا" المستجد، والذي قرروا فيه تنسيق جهودهم لمواجهة الوباء التاجي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن "على المستوى العالمي".

وأضاف أن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر.

وقالت وزارة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، في بيان: "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للقتلى إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.