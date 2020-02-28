أردوغان يؤكد لترامب عزمه إبعاد الجيش السوري من منطقة خفض التصعيد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي الوضع في إدلب، مؤكدا عزمه إبعاد الجيش السوري من منطقة خفض التصعيد.

وتابع البيان "أردوغان أكد لترامب أن بلاده ردت بالمثل على منفذي الهجوم الذي استهدف الجنود الأتراك في إدلب".

وقالت الإدارة الرئاسية التركية في بيان: "إن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع في إدلب وأكد عزمه إبعاد الجيش السوري من منطقة خفض التصعيد"، مضيفا أن "أردوغان وترامب توصلا إلى تفاهم حول اتخاذ خطوات إضافية للوقوف أمام حدوث كارثة إنسانية في أدلب".

وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا) هجوما واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط/فبراير.

ورد الجيش السوري على الهجوم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، بقصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.

ونتيجة لذلك، قُتل 33 عسكريا تركيا وأصيب أكثر من 30 فردا بجروح.

ومباشرة بعد تلقي معلومات حول مقتل وجرح عشرات العسكريين الأتراك، اتخذ الجانب الروسي تدابير لوقف إطلاق النار الكامل من قبل القوات السورية، وتم ضمان الإجلاء الآمن للعسكريين الأتراك الجرحى والقتلى إلى تركيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران التابع للقوات الفضائية الجوية الروسية لم يتم استخدامه في هذه المنطقة.