بيانات التداول: سعر نفط برنت ينخفض إلى مستوى يوليو 2017

أفادت بيانات التداول، اليوم الجمعة، بأن أسعار النفط تواصل الانخفاض، حيث انخفض نفط ماركة برنت بأكثر من 5 في المئة، وخام تكساس بنحو 7 في المئة.

موسكو- سبوتنيك. وبحسب ما كان عليه الحال في الساعة 18:51 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر أيار/مايو، لنفط برنت بـ 5.18 في المئة حتى 49.05 دولار للبرميل، أما سعر العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل، لنفط خام تكساس الوسيط بـ6.82 في المئة حتى 43.88 دولار للبرميل. وكان سعر نفط ماركة برنت قد انخفض في وقت سابق إلى مستوى أقل من 49 دولارا للبرميل.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في العالم. ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من خمسين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

ومساء الخميس، أعلن جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن تفشي فيروس كورونا عالميا، سيكون له تداعيات سلبية إضافية على الاقتصاد العالمي، "الصندوق سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك".

ففي الصين نفسها، تجاوز عدد المصابين 78.8 ألف شخص، وفي كوريا الجنوبية 2.3 ألف، في إيران بلغ 388، في إيطاليا 650. وفي الساعات الـ24 الماضية، تم اكتشاف أول حالات الإصابة في هولندا ونيجيريا وليتوانيا وبيلاروس ونيوزيلندا وأذربيجان.