هل يتأثر فيروس "كورونا" بالمناخات المختلفة؟

صرحت الدكتورة ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأنه لا يوجد أساس للاعتقاد بأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يتجلى بشكل مختلف في ظروف مناخية مختلفة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فان كيركوف، خلال مؤتمر صحفي، "علينا أن نعتبر هذا الفيروس فيروسا يمكن أن ينتقل في المكسيك مثلما هو الحال في الصين، ويجب أن نكون مستعدين له ... في الوقت الحالي، لا يوجد أساس للاعتقاد بأن الفيروس يمكن أن يتجلى بصور مختلفة في أحوال مناخية مختلفة".

ويذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية ، ظهر، أولاً، في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى لعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من 30 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

ففي الصين نفسها، تجاوز عدد المصابين 78.8 ألف شخص، في كوريا الجنوبية 2.3 ألف، في إيران بلغ 388، في إيطاليا 650. وفي الساعات الـ24 الماضية تم اكتشاف أولى حالات الإصابة في هولندا ونيجيريا وليتوانيا وبيلاروس ونيوزيلندا وأذربيجان.