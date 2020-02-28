إيران ترد على عرض وزير الخارجية الأمريكي مساعدتها لمواجهة "كورونا"

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اليوم الجمعة إن: "مزاعم عرض المساعدة على ايران في مواجهة كورونا من قبل بلد يمارس بإرهابه الاقتصادي أقصى الضغوط على الشعب الايراني ويسد الطريق حتى أمام شراء الادوية والمعدات الطبية، تعد مزاعم مثيرة للسخرية ولعبة سياسية - نفسية"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف موسوي، إن الخارجية الايرانية "كانت على اتصال وثيق مع الكثير من الدول وتمكنت لحد الآن من سد جزء كبير من حاجاتها الأساسية من الدول الصديقة من ضمها 100 ألف عدة تشخيص وكمامات خاصة للجراحة وأجهزة التنفس الاصطناعي وغير ذلك كما أن هناك شحنات أخرى في طريقها إلى البلاد وسيجري الإعلان عنها في حينها".

وأكد موسوي أن التصدي لفيروس كورونا يستلزم ارادة عالمية وتعاونا دوليا واسعا وليس حركات استعراضية لدوافع سياسية واستغلال معاناة وآلام المرضى والمصابين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال، مساء اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة عرضت على إيران المساعدة في التصدي لفيروس "كورونا" الجديد.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة عرضت المساعدة على جمهورية إيران الإسلامية.

وكانت إيران قد أعلنت، اليوم، تعليق جميع جلسات البرلمان في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

كما أعلن وزير الصحة الإيراني، اليوم، أيضا، أن جميع المدارس في إيران ستغلق لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم السبت بسبب مخاوف من فيروس كورونا

ووصل عدد الوفيات في إيران حتى الآن، إلى 34 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمصابين 245 بينهم عدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن فيروس "كورونا" الجديد المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولا، في آواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وبلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.